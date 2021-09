Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Weinsheim (ots)

Am 13.09.2021 in der Zeit zwischen 06:00 und 14:00 Uhr wurde ein in der Andreas-Stihl-Straße in Weinsheim geparkter schwarzer Alfa Romeo im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher hat offensichtlich beim Befahren des Wendehammers das andere Fahrzeug touchiert. Am Fahrzeug des Geschädigten konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter 06551-9420 in Verbindung zu setzen.

