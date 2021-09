Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Riskantes Überholmanöver im frühen Berufsverkehr - Die Polizei sucht Zeugen.

Daun - Darscheid (ots)

Am Morgen des 13.09.2021, gegen 05:35 Uhr, kam es im Bereich der B 257, zwischen Darscheid und Daun, gemäß Ausführungen des Geschädigten, zu einem haarsträubenden Überholmanöver. Der Fahrer eines Kleinwagens hatte demnach in Fahrtrichtung Darscheid, entgegen aller Verkehrsregeln, einen LKW überholt und war anschließend sehr knapp vorm ankommenden Gegenverkehr wieder eingeschert. Dies ermöglichte ihm überhaupt erst der Anzeigenerstatter, indem er in weiser Voraussicht bereits eine Vollbremsung durchgeführt hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Hergang, insbesondere natürlich den überholten LKW-Fahrer.

