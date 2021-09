Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Schwanzhütte in Zell/Barl

Zell (Mosel) (ots)

Am Sonntag, den 12.09.2021, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Schwanzhütte in Zell-Barl zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde durch bislang unbekannte Täter eine massive Steintischplatte erheblich beschädigt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten am Tatort mehrere Spuren gesichert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere bezüglich Personen, die sich im Tatzeitraum im Umfeld der Schwanzhütte aufgehalten haben, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (Tel. 06542/9867-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell