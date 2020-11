Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sachbeschädigung am Markt

BramscheBramsche (ots)

In der Innenstadt, genauer am Markt, kam es in der Nacht zum Freitag zu einer Sachbeschädigung an Räumlichkeiten der Heilpädagogischen Hilfe. Unbekannte beschädigten ein Fenster der Betriebsräume. Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass mehrfach Gegenstände gegen das Fenster geworfen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

