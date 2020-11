Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

OsnabrückOsnabrück (ots)

Eine Kindertagesstätte an der Hermann-Ehlers-Straße geriet in der Nacht zu Freitag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte versuchten zwischen 21 Uhr (Donnerstag) und 07 Uhr (Freitag) vergeblich über einen Personalzugang ins Gebäudeinnere zu gelangen, scheiterten jedoch an der massiven Holztür und flüchteten schließlich unerkannt und ohne Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2115 bei der Polizei Osnabrück.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell