Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Daun (ots)

In dem Zeitraum vom 10.09.2021, 23:00 Uhr bis 11.09.2021, 12:22 Uhr, ist in Daun ein schwarzer Ford Mondeo, im hinteren linken Fahrzeugbereich, durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Als mögliche Unfallorte kommen der Fliederweg in Daun-Boverath, der dm-Parkplatz in Daun, Mehrener Str. oder die ED-Tankstelle in Daun in Frage. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell