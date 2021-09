POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Wittlich

Prüm (ots)

Am 09.09.2021 ereignete sich in der Zeit von 16:20 bis 18:30 Uhr in Prüm im Burgring ein Verkehrsunfall, bei dem ein roter Renault an der Hintertür der Beifahrerseite beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen bzw. verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

