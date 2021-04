Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: "SICHER! Dein Rad" - Kriminalpolizeiliche Beraterinnen zu Gast beim Hessischen Rundfunk

Friedberg (ots)

Die zuvor übersandte Meldung war unvollständig; so war der genannte Flyer nicht beigefügt. Ich bitte darum, dies zu entschuldigen. Anbei die Meldung inklusive beider Anhänge.

"SICHER! Dein Rad" - Kriminalpolizeiliche Beraterinnen zu Gast beim Hessischen Rundfunk

Darüber, was es zu beachten gilt, um Fahrraddieben das Leben schwer zu machen, informieren unsere Kriminalpolizeilichen Beraterinnen in der kommenden Woche im Hessischen Rundfunk. Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob (Kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis) wird am Montag, 3. Mai um 18.45 Uhr zu Gast in der Sendung "Die Ratgeber" sein. Am Donnerstag, 6. Mai folgt ab 16 Uhr ihr Gießener Pendant, Polizeihauptkommissarin Claudia Zanke (Kriminalpolizeiliche Beraterin für Stadt und Kreis Gießen) bei "Hallo Hessen".

Unter dem Motto "SICHER! Dein Rad" wurde durch die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bereits vor einigen Wochen eine besondere Aktion ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Diebstahlsprävention in Mittelhessen nachhaltig zu verbessern. So erhält man einige nützliche Informationen zu den Themenschwerpunkten eigenes "Verhalten", sinnvolle "Technik" und sicherer "Abstellort".

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann laden Sie sich die beigefügte Informationsbroschüre herunter und schalten Sie zu den genannten Terminen ein!

Die Erreichbarkeiten unserer Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie im Internet unter https://bit.ly/32Z79aM . Weitere aktuelle Informationen zum Thema Kriminalprävention gibt es auch auf www.polizei-beratung.de .

+++ Foto und Flyer können im Rahmen der Berichterstattung gerne genutzt werden. +++

Tobias Kremp

Pressesprecher

