POL-BOR: Gronau - BMW aufgebrochen und Innenausstattung entwendet

Gronau (ots)

Regerecht ausgeschlachtet haben noch unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 14,15 Uhr einen grauen 5er BMW Touring auf dem Pendlerparkplatz an der Straße Am Berge. Den Pkw hatten sie dazu aufgebrochen. Die Täter demontierten und entwendeten die Vordersitze, die Rücksitzbank (jeweils Leder), das Infotainmentsystem, das Beifahrerairbagmodul sowie die Seitenverkleidungen. Auch einen Kindersitz und einen im Kofferraum deponierten Kinderwagen nahmen die Täter mit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

