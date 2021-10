Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gegen Laterne gefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag kam ein noch unbekannter Autofahrer gegen 02.20 Uhr im Kreisverkehr Heeker Straße/Rottweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Absperrpfosten sowie gegen einen Laternenmast. Zeugen waren durch den Knall aufmerksam geworden und beobachteten, wie der Fahrer aus dem blauen Mercedes Vito ausstieg und zu Fuß davon ging, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfallflüchtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß, kurz rasierte Haare, deutsche Sprache mit osteuropäischem Akzent. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Mercedes sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrer geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

