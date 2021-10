Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Geparktes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 16:45 Uhr, einen in der Ufgaustraße, nahe einer Baustelle, geparkten Fiat. Der Unbekannte setzte seine Fahrt daraufhin unvermindert fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro zu kümmern. Möglicherweise könnte es sich bei dem Wagen des Verursachers um ein grünes Fahrzeug handeln. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer, 07221 680-0, zu melden.

/cp

