Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrerflucht, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Bei einer mutmaßlichen Fahrerflucht in der Straße Kirchplatz am Donnerstagmorgen entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes konnte aus einem Geschäft heraus beobachten, wie ein Ford-Fahrer mit seinem PKW gegen 10:50 Uhr an den, vor dem Geschäft parkenden Mercedes des 52-Jährigen fuhr und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2290 entgegen. /sch

