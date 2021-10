Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Fahrzeugbrand, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Donnerstagnacht zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der VW, der in der Straße "Am Grünbach" abstellt war, geriet gegen 2.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der PKW brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu wenden.

/jv

