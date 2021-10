Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Fahrerin bei Unfall eicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag, 08.10.2021, kam es um 08:20 Uhr in der Straße Am Rosengarten in Fulda zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot wollte vom Rosengarten nach rechts auf die Bardostraße in Richtung Neuenberg einfahren. Um dem bevorrechtigten Verkehr auf der Bardostraße Vorfahrt zu gewähren, hielt sie ihr Fahrzeug an der dortigen Haltelinie an. Der nachfolgende Volvofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenen Pkw auf. Die Dame im Peugeot wurde leicht verletzt zur Untersuchung ins Herz-Jesu-Krankenhaus verbracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500.- Euro.

gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

