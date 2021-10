Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) wurde eine 55-jährige VW-Fahrerin aus Fulda leicht verletzt. Eine 43-jährige Lkw-Fahrerin befuhr, gegen 14:30 Uhr, mit ihrem Lkw mit Anhänger die Karl-Storch-Straße in Fahrtrichtung Großenlüder und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrstreifen. Als die 43-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche auf gleicher Höhe den rechten Fahrstreifen der Karl-Storch-Straße in Richtung Großenlüder befuhr. Durch die Kollision geriet der VW vor den Lkw und wurde von diesem noch mehrere Meter quer vor sich hergeschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Petersberg - Rund 9.500 Euro Sachschaden und zwei leichtverletzte Pkw-Fahrer sind die Bilanz zweier Unfälle am Donnerstag, (07.10.). Ein 20-jähriger Ford-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis befuhr, gegen 14.15 Uhr, in Petersberg die B 458 aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der Anschlussstelle zur A 7 in Fahrtrichtung Würzburg musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der Ford-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Erschrocken von dem Unfall legte der Mercedes-Fahrer versehentlich den Rückwärtsgang ein und betätigte das Gaspedal. Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeugheck gegen die hinter ihm stehende 60-jährige VW-Fahrerin aus Bad Hersfeld. Diese zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde ambulant durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt. Bei diesem Unfall entstand weiterer Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Fulda - Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (07.10.). Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr, gegen 16.45 Uhr, in Fulda die B 458 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Kurz vor der Auffahrt zur B 27 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

