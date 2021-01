Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Zwei Glatteisunfälle in Ulrichstein

Am Sonntag (24.01.) fuhr gegen 13:40 Uhr ein Audi-A3-Fahrer die L3139 aus Richtung Ulrichstein kommend in Richtung Engelrod. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Fahrer in einer Rechtskurve ins Schleudern und stieß mit einer entgegenkommenden Fiat 500-Fahrerin zusammen. Beide Unfallteilnehmer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 7.000 Euro.

Am Montag (25.01.) fuhr gegen 8:45 Uhr ein LKW-Fahrer eines Entsorgungsunternehmens in der Straße "Vor dem Wald". In diesem abschüssigen Bereich einer Feriensiedlung kam der Fahrer bei vereister Fahrbahn ins Rutschen. Er beschädigte dabei unter anderem Grundstückszäune und ein geparktes Fahrzeug. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 2.200 Euro.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schotten - Am Sonntag (24.01.), gegen 19 Uhr, parkte ein Quashquai-Nissan-Fahrer im Kreuzungsbereich "Am Sportplatz" / "Karl-Theobald-Straße". Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er Beschädigungen im Bereich des linken Fahrzeughecks. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell