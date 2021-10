Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag, 07.10.2021, vermutlich in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es in Bad Hersfeld, Sternerstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35-jähriger aus Bad Hersfeld hatte seinen Pkw, einen schwarzen VW Passat, ordnungsgemäß geparkt. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde dessen Pkw vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um dunklen Kleinwagen (Hersteller/Typ nicht bekannt) gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932-0, jede andere Polizeidienstelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

