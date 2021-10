Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeug beschädigt

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es im Fröbelweg mutmaßlich zu einer Beschädigung eines Audis mit einem Sachschaden von circa 3.500 Euro. Der 32 Jahre alte Fahrzeugführer parkte seinen A6 gegen 21 Uhr vor seiner Garage und ging anschließend für circa 20 Minuten in die Wohnung zurück. Als er gegen 21:20 Uhr wieder zu seinem PKW herantrat, stellte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Wie es zu der Beschädigung kam, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2290 in Verbindung zu setzen. /sch

