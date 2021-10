Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheit am Steuer

Rastatt (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde einem 36-Jährigen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Verhängnis. Der Toyota-Fahrer wurde gegen 0:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Ritterstraße einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Da sich hierbei Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung des Autofahrers ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zusätzlich zur Abgabe der Fahrzeugschlüssel gelangte der Mann zu einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell