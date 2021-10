Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Betrunkener Radfahrer gestürzt

Baden-Baden (ots)

Schwere Verletzungen trug ein Radfahrer nach einem Sturz am Mittwochabend davon. Der 49-Jährige fuhr auf dem Radweg entlang der B500, als er in Höhe Hubertusstraße gegen 19 Uhr ins Schlingern geriet und stürzte. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ob seine Alkoholisierung zu dem Fahrfehler führte, ist noch unklar. Der Zweiradfahrer wurde zur Behandlung und Entnahme einer Blutprobe in das Klinikum Mittelbaden Balg verbracht. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell