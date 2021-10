Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Muffendorf - Tatverdächtige Person beobachtet

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 07.10.2021, zwischen 03:00 und 04:00 Uhr, drang eine unbekannte Person auf der Straße "Elliger Höhe" in eine Einliegerwohnung ein: Eine Bewohnerin wurde durch Geräusche auf eine Person aufmerksam, die nach dem derzeitigen Sachstand über den Gartenbereich und schließlich durch eine möglicherweise nur angelehnte Terrassentüre in die Wohnung eingedrungen war. Der/die Unbekannte verließ die Wohnung dann und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach den bisherigen Feststellungen wurde neben einem Smartphone auch Bargeld entwendet. Zu der beobachteten Person liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

165-175cm groß schlanke Statur schwarzer Kapuzenpulli mit aufgesetzter Kapuze dunkler Mund- und Nasenschutz trug u.a. eine helle Hose

Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 13 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, oder Hinweise zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

