Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtige stellte sich der Polizei - Unbekannte entwendete Post aus Briefkästen

Bonn (ots)

Am 06.10.2021 haben wir in unserer Pressemitteilung von 07.46 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5038780) auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einer unbekannte Frau gesucht. Diese soll in der Nacht zum 31.05.2021 in einem Studentenwohnheim in der Bonner Weststadt etliche Briefe aus den dort installierten Briefkästen entwendet und die Kästen beschädigt haben. Die Tatverdächtige hat sich zwischenzeitlich beim zuständigen Kriminalkommissariat gemeldet und wurde identifiziert. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos der Frau in den Medien ist damit hinfällig geworden.

