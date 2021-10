Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte entwendete Post aus Briefkästen - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

In der Nacht zum 31.05.2021 verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau Zugang zum Eingangsbereich eines Studentenwohnheims in der Bonner Weststadt, entwendete etliche Briefe aus den dort installierten Briefkästen und beschädigte diese dadurch. Hierbei wurde sie von installierten Überwachungskameras gefilmt. Die Frau führte neben einem Fahrrad auch zwei Hunde mit sich. Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Unbekannten geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Frau veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-diebstahl-verletzung-des-briefgeheimnisses abrufbar. Wer Angaben zur Identität der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 / 15-0 oder per Email an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

