POL-BN: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Rheinbach-Oberdrees schwer verletzt - B 266 für rund zwei Stunden gesperrt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 05.10.2021 auf der B 266 in Höhe Rheinbach-Oberdrees:

Gegen 12:00 Uhr war eine 38-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinwagen auf der B 266 in Richtung Odendorf unterwegs. Als sie ihre Geschwindigkeit verlangsamte, um nach links in einen Feldweg abzubiegen, für ein 53-jähriger Fahrer, der mit seinem Lkw hinter ihr in gleicher Richtung unterwegs war, auf ihren Wagen auf. Nach den ersten Feststellungen war er möglicherweise zum Zeitpunkt des Unfalls durch die tiefstehende Sonne geblendet worden.

Die Fahrerin zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Behandlung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Wagen wurde mit einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert. Nach den ersten Feststellungen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Die Bundesstraße wurde in Höhe der Unfallstelle für die Dauer von rund zwei Stunden gesperrt - Einsatzkräfte sorgten für eine entsprechende Ableitung des Verkehrs. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen.

