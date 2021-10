Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung am Hofgarten

Bonn (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei suchen Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am späten Freitagabend (01.10.2021) am Bonner Hofgarten ereignet hat. Dabei wurden vier Heranwachsende von mehreren jungen Männern aus einer größeren Gruppe leicht verletzt.

Zur Tatzeit gegen 22.40 Uhr gingen die vier Geschädigten (19, 19, 19, 20) die Straße "Am Hofgarten" in Richtung Kaiserplatz entlang, als sie aus einer Gruppe heraus nach Zigaretten gefragt wurden. Ein 19-Jähriger hielt dem Anfragenden daraufhin eine Zigarettenschachtel hin. Der Unbekannte, der als etwa 1,85 m groß und mit grauer Kappe beschrieben wird, soll dann versucht haben, die Schachtel an sich zu reißen. Nach dem folgenden Handgemenge wurden die vier Geschädigten dann von etwa 15 Personen mit Schlägen und Tritten attackiert und leicht verletzt. Die weiteren Angreifer können bis auf einen etwa 1,85 m großen Mann mit lockigen, zum Zopf gebundenen Haaren und hellblauer Trainingsjacke bislang nicht näher beschrieben werden. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Tatverdächtigen. Das Tatgeschehen ereignete sich nach derzeitigem Sachstand nicht im Sichtbereich der zu diesem Zeitpunkt im Hofgarten platzierten Videobeobachtungsanlage. Gegenstand der Ermittlungen ist nun auch, ob die von Zeugen beschriebenen Tatverdächtigen möglicherweise vor oder nach der Tat aufgezeichnet wurden.

Die Ermittler im Kriminalkommissariat 14 bitten um Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit im Hofgarten aufgehalten haben. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zur Identität der Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

