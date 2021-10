Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbrecher entwendete Schmuck- Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am Freitag (01.10.2021) gegen 10:40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Gottfried-Kinkel-Straße in Duisdorf ein.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich der Täter zunächst Zugang zum Treppenhaus. Dort hebelte er die Wohnungstür auf, durchsuchten die Wohnräume nach geeignetem Diebesgut und entwendeten Schmuck. Als der Täter im Schlafzimmer auf die Bewohnerin traf, flüchtete er aus der Wohnung und verließ das Haus mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,65 bis 1,70 m groß - schmächtige Statur - trug eine schwarze Mütze und dunkle Kleidung

Die durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Verdächtigen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu dem Geschehen unter der Rufnummer 0228 15-0.

