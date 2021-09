Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Markt/ Münzautomat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben den Münzautomaten der öffentlichen Toilette am Markt in Coesfeld aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (03.09.21) und 13.40 Uhr am Sonntag (05.09.21). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

