POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Münzautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag (03.09.21) haben Unbekannte den Saug - und Waschautomaten im hinteren Bereich eines Autohauses an der Appelhülsener Straße aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 01.50 Uhr und 2 Uhr. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld. Außerdem versuchten Unbekannte, eine Tür zum Gebäude aufzuhebeln. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

