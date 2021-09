Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Auffahrunfall mit Verletzten

Coesfeld (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall an der B525 am Sonntag (05.09.21). Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Legden die B525 in Richtung Goxel. An der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung zur Daruper Straße stoppte er. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Haltern fuhr auf das stehende Auto auf. Mit Rettungswagen kamen beide Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Coesfeld streute auslaufende Flüssigkeiten ab.

