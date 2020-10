Polizei Düsseldorf

POL-D: Nachtragsmeldung - Nach versuchtem Tötungsdelikt in Eller - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Nachtragsmeldung - Nach versuchtem Tötungsdelikt in Eller - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Unsere Meldung von Dienstag, 13. Oktober 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4733141

Nachdem Montagabend eine 74 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung lebensgefährlich verletzt worden war, wurde die 58 Jahre alte Tatverdächtige heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Wegen versuchtem Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sitzt die Frau nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell