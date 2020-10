Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Mitarbeiter der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention beraten vor Ort

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - Mitarbeiter der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention beraten vor Ort - Gemeinsame Informationsstände zu den Themen: Sicher mit dem Rad durch die dunkle Jahreszeit, Cybercrime und Einbruchschutz

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am kommenden Mittwoch und Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr beraten lassen, wie sie ihr Fahrrad richtig sichern können und was sie in der dunklen Jahreszeit unbedingt beachten sollten. Zudem kann das Fahrrad kostenlos codiert werden. Die Polizei bittet Interessierte, dafür einen Eigentumsnachweis (Kaufvertrag oder ordentliche Rechnung, Einkaufsschein) sowie den Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Kinder und Jugendliche benötigen darüber hinaus eine Einverständniserklärung der Eltern.

Am Mittwoch können Bürgerinnen und Bürger sich zusätzlich über das Thema Cybercrime (Wie erkenne ich, ob eine Mail sicher ist? Wie schütze ich meine Daten? etc.) und am Freitag zum Thema Einbruchschutz informieren.

Die Standorte mit den relevanten Zeiten werden sein:

Mittwoch, 14. Oktober 2020, 10 bis 13 Uhr, Mannesmannufer (Rhein-Knie-Bücke)

Freitag, 16. Oktober 2020, 10 bis 13 Uhr, Rotterdamer Straße (Theodor-Heuss-Brücke)

