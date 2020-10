Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorfer Polizeipräsidium präsentiert Wanderausstellung des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei - Einladung an interessierte Bürgerinnen und Bürger

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Montag, 12. Oktober 2020

Die Wanderausstellung "Werteorientierung in der Polizei" des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei (ZeBuS) wurde heute durch den Düsseldorfer Polizeipräsidenten Norbert Wesseler im Foyer der Liegenschaft an der Haroldstraße eröffnet.

Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Hilfs- und Unterstützungsangebote, die die Polizei für ihre Beschäftigten bereithält. Einen zentralen Baustein stellt hierbei die Beratung zu ethischen Themen und Fragestellungen dar.

"Meine Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden fast täglich mit Gewalt- und Extremsituationen konfrontiert. Diese Eindrücke wirken auch nach Feierabend bis ins Private nach. Dafür benötigt jede und jeder eine stabile und gesunde Psyche, um diese Erlebnisse zu verarbeiten. Dies ist gerade in der aktuellen Debatte bedeutend, um präventiv gegen das Entstehen von extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken," so Norbert Wesseler zu den Inhalten der Ausstellung. Die Ausstellung ist für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der arbeitstäglichen Bürozeiten zwischen 7 und 15 Uhr für die nächsten vier Wochen zugänglich.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell