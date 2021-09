Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hanhoff

Betrüger bedrängen Frau beim Geldabheben

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter bedrängten am Samstagvormittag (04.09.2021), gegen 11.47 Uhr, eine 79-jährige Frau aus Nottuln.

Sie befand sich gerade an einem Bankautomaten einer Bankfiliale auf der Straße Hanhoff in Nottuln und wollte Geld abheben, als von hinten eine männliche Person eingriff und eine Taste auf dem Display drückte. Daraufhin kam die Karte aus dem Automaten, welche die 79-Jährige reflexartig sofort an sich zog.

Der Mann sprach sie daraufhin im gebrochenen Deutsch an und sagte immer wieder, dass der Automat defekt sei.

Zu diesem Zeitpunkt trat eine weibliche Person von hinten an sie heran und hielt ihr einen Zettel oder ähnliches vor die Augen. Im Anschluss entfernten sich die beiden unbekannten Täter ohne Beute (jetziger Kenntnisstand) fußläufig und getrennt voneinander in unterschiedliche Richtungen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- männlich - ca. 18 - 20 Jahre alt - ca. 182 - 186 cm groß - schwarze kurze Haare - sprach gebrochen deutsch

2. Person:

- weiblich - ca. 16 - 20 Jahre alt - ca. 170 - 175 cm groß - braune Haare, zum Zopf gebunden

Die Polizei rät:

- Achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, dass Sie von niemandem

beobachtet werden können.

- Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Hilfesuchende höflich, aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei sofort zu verständigen! - Brechen Sie im Zweifelsfall die Transaktion ab und lassen Sie Ihre Karte nicht aus den Augen. - Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe mit ihrer freien Hand oder mit einem Gegenstand ab (Geldbörse, etc.) - Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem etwas ungewöhnlich erscheint! Bei Verdacht auf Manipulation informieren Sie einen Bankmitarbeiter und verständigen Sie über die 110 die Polizei! - Nach Erledigung der Bankgeschäfte sollte unmittelbar überprüft werden, ob die eigene EC-Karte noch vorhanden ist.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell