Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Nieheim (ots)

Am Morgen des 14.08.2021 gegen 08.20 h kam es in Nieheim, Alersfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 57 jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte mit seinem PKW auf den Parkplatz eines Supermarktes nach links einzubiegen. Dabei übersah er eine 44jährige Radfahrerin, die ihm entgegen kam und stieß mit dieser zusammen. Dabei verletze sich die Radfahrerin so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Höxter zugeführt werden musste, wo sie stationär verblieb. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt./Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell