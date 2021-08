Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchsversuch in Gaststätte

Scherfede (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.08.2021, 21.30 h bis Samstag, 14.08.2021, 05.30 h versuchten unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Gaststätte / Hotel in Scherfede zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. Hinweise zu diesem Einbruchsversuch bitte an die Polizei Höxter 05271-962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell