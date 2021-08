Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnung

Brakel-Erkeln (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 14.08.2021, 11.00 h bis 20.30 h drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Brakel-Erkeln ein und entwendeten Bargeld. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei Höxter unter 05271-962-0. / Wo.

