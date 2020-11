Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verstärkte Corona-Kontrollen mit guten Gesprächen verbunden

LautereckenLauterecken (ots)

"Die Präsenz der Polizei wurde von den Bürgern durchweg positiv aufgenommen", so ein Rapporteintrag der Polizeiinspektion. Eine Streife hatte am Sonntagmorgen dort hineingeschaut, wo die Ladentüren geöffnet waren: Geschäfte wie zum Beispiel Bäckereien und Tankstellen. Auch an Bahnanlagen und Bushaltestellen fanden die Uniformierten Gesprächspartner. "Unsere Blickrichtung war eine andere als üblich und dabei gab es dann auch Nebenprodukte", so Max Strauß, der Dienstgruppenleiter am Sonntagmorgen. An einer der Lauterecker Tankstellen stand ein junger Mann und trank eine Dose Bier. Neben ihm stand sein Roller. Der Motor war kalt und so folgte dem Atemalkoholtest mit 0,8 Promille lediglich eine Präventionsmaßnahme: Das Mofa blieb stehen, Fahrzeugpapiere und Schlüssel erhielt der hinzugezogene Vater des kontrollierten Mannes. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell