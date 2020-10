Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Flucht nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus Waltrop über zwei Verkehrszeichen. Die Schilder standen auf einer Mittelinsel an der Leveringhäuser Straße. Der Mann flüchtete und stellte das Auto in der Nähe ab, es war nicht mehr fahrbereit.

Der mutmaßliche Fahrer konnte ermittelt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Bei dem Unfall entstand 7.000 Euro Sachschaden.

Der Führerschein des 63-Jährigen wurde sichergestellt.

