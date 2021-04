Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall im Dortmunder Westen - Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0447

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am gestrigen Montagnachmittag (26. April) bei einem Verkehrsunfall in der Kreuzung Hangeneystraße/Bärenbruch schwer verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 53-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der Straße Bärenbruch in Richtung Kirchlinde. An der Einmündung zur Hangeneystraße setzte er zum Linksabbiegen an. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 22-Jährige prallte mit seinem Krad gegen die rechte Seite des Autos. Anschließend stürzte der junge Fahrer zu Boden und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen fuhr den Dortmunder zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis etwa 17.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell