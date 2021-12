POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.12.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl nach Haustürgeschäft

Leer - Wie der Polizei am Samstag bekannt wurde, kam es am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr zu einem Diebstahl nach einem Haustürgeschäft an der Hauptstraße. Ein vermeintlicher Messerschleifer gelangte im Rahmen des Geschäftes in das Wohnhaus einer 78-jährigen Frau und lenkte diese unter einem Vorwand ab. Nachdem der Mann das Gebäude verließ, bemerkte die Frau das Fehlen von diversen Schmuckstücken im mittleren dreistelligen Gesamtwert. Der Mann entkam unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Die Polizei rät zudem davon ab, fremde Personen ohne Legitimation in die Wohnung zu lassen.

Leer - Alkoholisiert am Steuer

Leer - Am Samstagmittag kontrollierten Beamte gegen 12.30 Uhr in der Straße "Westergaste" einen 55-jährigen Leeraner als Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann zuvor mit einer deutlich unsicheren Fahrweise. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55-Jährige mit einer Atemalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

Rhauderfehn - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Friesenstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Pkw Mercedes-Benz ein und entwendeten aus dem Inneren des Autos Wertgegenstände im unteren dreistelligen Gesamtwert. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme und rät dazu, keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren.

Moormerland - Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Moormerland - Am frühen Samstagabend wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Georgswieke" mitgeteilt. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort fest, dass ein 61-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw Opel nach links von der Fahrbahn abkam und im Uferbereich des Kanals zum Stehen kam. Verletzt wurde der 61-Jährige nicht. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,0 Promille. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Emden gegen 22.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße den Fahrer eines Pkw. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des 24-jährigen Fahrers aus Emden. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Weiterhin stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

