Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 04.12.2021

Leer (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Kellereinbrüche++Fahren unter Betäubungsmitteln++Trunkenheitsfahrt++Wohnungsbrand++

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Gegen 23 Uhr des Freitagabend wurde in der Cirksenastraße ein 23-jähriger junger Mann aus Emden von mehreren Personen geschlagen. Das Opfer zog sich mehrere Blessuren, u.a. auch Gesichtsverletzungen zu. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Die Ermittlungen zu Tat und Täter dauern an.

Kellereinbrüche

Emden - Am Freitagmittag im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabenstraße mehrere Kellerräume auf. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden aus den Räumen jedoch nichts entwendet.

Fahren unter Betäubungsmitteln und Alkohol

Leer - Am Freitagabend mussten die Beamten gegen 18:45 Uhr bei der Kontrolle eines 36-jährigen Pkw-Führers aus Leer in der Hamburger Straße eine Beeinflussung durch Kokain und Alkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Ein Atemalkoholtest bei einem 43-jährigen Pkw-Führer aus Emden ergab bei einer Kontrolle in der Nordertorstraße gegen 02:00 Uhr des Samstages einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt selbstredend untersagt.

Wohnungsbrand

Emden - Gegen 03:20 Uhr des Samstages kam es im Wykhoffweg zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Der 54-jährige Bewohner der Oberwohnung wurde durch den Brand in seiner Wohnung relativ schwer verletzt, zog sich Verletzungen am Oberkörper und Beinen zu. Ein Nachbar (52 Jahre alt) wurde bei Hilfeleistungen ebenfalls verletzt, aber eher leichter Natur. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde durch den Brand nur die Oberwohnung stark beschädigt, der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Emden löschte den Brand und sicherte anschließend das Wohnhaus. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell