Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Insel Poel

Insel Poel (ots)

Bereits am Montagnachmittag, den 31. Mai 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wismarschen Straße in Kirchdorf, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort unerlaubt entfernte.

Ein schwarzer BMW, der in Höhe des dortigen Friedhofes abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen 15:00 und 19:00 Uhr am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Wismar bittet den Zeugen, der den Unfall beobachtet und einen Zettel am beschädigten BMW hinterlassen hat, sich unter der Telefonnummer 03841 2030 zu melden.

