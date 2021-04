Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Festnahme nach Trickdiebstahl

Hattingen (ots)

Am 09.04.2021 gegen 11.30 Uhr wurden Passanten in der Hattinger Innenstadt von einem Pärchen angesprochen. Mit Hilfe der Legende, dass sie auf der Suche nach einem Haus seien, wurden die Passanten abgelenkt. Mindestens zwei älteren Damen wurde auf diese Weise ihre Geldbörse gestohlen. Aufgrund der detailreichen Beschreibung einer Geschädigten konnten drei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

