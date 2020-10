Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Raub auf Supermarkt

Ennepetal (ots)

Am 01.10.2020 um 22:08 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter den REWE-Markt in der Gewerbestraße in Ennepetal und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten die Täter mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung. Ein 27-jähriger Angestellter wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, etwa 180cm groß, sportliche Statur, schwarze Kappe, dunkel gekleidet, Rucksack

2. Täter: männlich, etwa 180cm groß, schwarze Kappe, heller Pullover, schwarze Hose, Rucksack

Beide Täter sprachen nach Zeugenangaben deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Tätern und/oder der Tat machen können, werden bei der Polizeiwache Ennepetal unter der Telefonnummer 02333-91664000 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

