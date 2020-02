Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200206 - 0124 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 5. Februar 2020, gegen 14.00 Uhr, hielt sich eine 66-jährige Frankfurterin in einem Supermarkt in der Victor-Slotosch-Straße auf. Nachdem sie dort von einer unbekannten Frau angerempelt wurde, stellte sie sofort den Verlust ihrer Geldbörse aus der Jackentasche fest. Durch andere Kunden und Mitarbeiter des Marktes konnte die Tatverdächtige, eine 33-jährige Frau, festgenommen und der verständigten Polizei übergeben werden. Die Geldbörse fand sich in einem in der Nähe befindlichen Regal, noch vollständig gefüllt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell