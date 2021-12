Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Fahrradfahrer auf der Autobahn++Diebstahl aus Handtasche++Diebstahl an Baustelle++

BAB 28/Leer-Brinkum - Fahrradfahrer auf der Autobahn

Am 06.12.2021 wurde der Autobahnpolizei gegen 10:19 Uhr gemeldet, dass eine männliche Person den Wildschutzzaum in Höhe des Autobahnparkplatzes Brinkum überstiegen habe und dabei ein Fahrrad mit sich führte. Er begab sich dann mit seinem Fahrrad auf den dortigen Parkplatz und konnte von Einsatzkräften der Autobahnpolizei dort angetroffen werden. Den Einsatzkräften gegenüber äußerte der Mann den Wunsch, eine Mitfahrgelegenheit in den Bereich Ruhrgebiet zu finden. Um dem 51-jährigen aus Nordrhein-Westfalen wieder auf den richtigen Weg und aus der Gefahrensituation zu bringen, verbrachten die Einsatzkräfte den Mann zur nächstgelegenen Autobahnabfahrt nach Leer, wo er sich außerhalb der Gefahrenzone befand und Möglichkeiten finden konnte, seinen Heimweg sicher anzutreten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Handtasche

Am 06.12.2021 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer 51-jährigen Fehntjerin. Die Geschädigte nahm während der Einkaufes eine Kundenkarte aus einer ebenfalls mitgeführten Brieftasche und steckte diese in ihre reguläre Geldbörse. Nachdem sie beide Gegenstände in ihrer Handtasche verstaut hatte, verschloss sie diese mit dem vorhandenen Reißverschluss. Als sie dann an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse durch einen bislang unbekannten Täter entwendet worden war. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl an Baustelle

In der Zeit vom 03.12.2021, 13:00 Uhr bis zum 06.12.2021, 10:00 Uhr kam es an einer Baustelle an der Straße "Zur Alten Brikettfabrik" zu einem Diebstahl von Baumaterialien in Form von Kupferkabeln. Insgesamt wurde das Fehlen von ca. 360 Metern Kupferkabel auf Kabelrollen festgestellt, welche zum Zwecke des Diebstahls über die anliegende Fläche weggerollt und dann auf nicht näher bekannte Weise abtransportiert wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

