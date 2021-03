Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Sonntagmorgen (14. März) um 8.25 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zum Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Hückelhoven befuhr Bahnhofstraße aus Richtung Gendorferstraße in Richtung Ernst-Reuter-Straße. Ein Radfahrer kam ihm auf dem rechtsseitigen Gehweg entgegen. In Höhe eines am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs fuhr der Radfahrer auf die Fahrbahn und versuchte, zwischen dem geparkten PKW und dem Fahrzeug des 42-jährigen hindurchzufahren. In der engen Lücke zwischen den Fahrzeugen stieß der Radfahrer gegen beide PKW und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer stieg aus, um sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern, welcher über Schmerzen am Arm klagte. Als der PKW-Fahrer die Polizei verständigen wollte, stand der Radfahrer auf und fuhr in Richtung Ernst-Reuter-Straße davon, ohne seine Personalien anzugeben. Der Radfahrer war männlich, zirka 20 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkle, mittellange Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine FFP2-Maske, eine schwarze Kapuzenjacke mit einem hellen T-Shirt darunter sowie eine schwarze Trainingshose. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein neon-gelbes, leicht rötliches Mountainbike der Marke "B-Twin". Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht insbesondere nach dem Radfahrer sowie nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, der Polizei Ihre Hinweise über das Hinweisportal auf unserer Internetseite mitzuteilen. Hierzu können Sie auch den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis nutzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell