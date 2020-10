Polizei Presse A 49

Polizei Presse A 49: Pressemeldung von Sonntag, 04.10.2020 Einsatztag Ausbau A49 am 04.10.2020 beendet - Keine besonderen Vorkommnisse bei den angemeldeten Versammlungen.

Giessen (ots)

Einsatztag Ausbau A49 am 04.10.2020 beendet - Keine besonderen Vorkommnisse bei den angemeldeten Versammlungen.

Einen friedlichen Protest erlebte die Region um Dannenrod am heutigen Sonntag. Ohne Zwischenfälle verlief die Fahrrad-Demonstration von Marburg nach Dannenrod. Rund 130 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer brachen gegen 08:00 Uhr in der Universitätsstadt auf und erreichten gegen 12:00 Uhr ihr Ziel. Dort war für diese Uhrzeit eine Versammlung auf einer Wiese oberhalb des Waldes angemeldet. Die Polizei schätzt, dass in der Spitze gut 1.500 Personen, die mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln angereist waren, an dieser Versammlung teilnahmen. Die Veranstaltung endete gegen 15.45 Uhr ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizei Presse A 49, übermittelt durch news aktuell