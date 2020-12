Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Wohnmobil treibt im Rhein - Person gerettet

KaubKaub (ots)

Am Montag, den 28.12.2020, gegen 08:48 Uhr, wurde der WSP-Station St. Goar gemeldet, dass in Höhe der Ortslage Kaub bei Rheinkilometer 546,57 ein Wohnmobil im Rhein treiben würde. Durch das sofortige Einschreiten eines Ersthelfers konnte eine männliche Person aus dem Fahrzeug gerettet werden. Es befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

