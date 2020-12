Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Ungenehmigte Rodungsarbeiten im Uferbereich

ÜrzigÜrzig (ots)

Bei Routinekontrollen am Dienstag, den 22.12.2020, wurde durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Trier, Außenbezirk Bernkastel-Kues, festgestellt, dass es zu Veränderungen im Uferbereich in Höhe der Ortslage Ürzig, geografisch linkes Ufer von Moselkilometer 119,800-119,750, gekommen ist. Augenscheinlich wurden ungenehmigte Rodungsarbeiten vorgenommen, dabei mehrere Weiden gefällt und an Ort und Stelle liegen gelassen. Die Tatzeit wird auf die ersten Dezemberwochen eingegrenzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Trier entgegen.

